Кинокритики называли ее советской Одри Хепберн, поклонники ласково звали «Небесной ласточкой» из-за съемок в одноименном фильме, грузинской красавице, звезде комедии Георгия Данелии «Не горюй!» актрисе Ие Нинидзе прочили великое будущее. Но жизнь сложилась иначе, на долю «ласточки» выпали суровые, далеко не небесные испытания.

«Я мечтала, чтобы у меня все было, как у всех. Хотела быть счастливой, но не получилось», – призналась Ия Борисовна в программе «Судьба человека». Актриса училась у лучших, в юности она попала в институт кинематографии, поступив на курс Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. Но она мечтала о простом женском счастье.

В первый раз девушка вышла замуж в 17 лет за Нико Шенгелая, сына режиссера Георгия Шенгелая и актрисы Софико Чиаурели. Они переехали в Москву, однако вскоре молодой супруг возвратился в Тбилиси, оставив Ию одну. Актриса периодически навещала возлюбленного в родном городе, а через некоторое время узнала, что беременна.

Дальнейшее стало шоком, муж потребовал избавиться от ребенка и Ия послушалась. А потом она узнала, что у Нико есть другая женщина, которая тоже беременна, и подала на развод.

Во втором браке с актером Сергеем Максачевым Ия Борисовна родила сына Георгия, но отношения не просуществовали долго. У матери актрисы диагностировали рак, ей понадобился уход, а муж вовсе не жаждал посвятить себя уходу за больными родственниками. «Я была одна в Тбилиси, еще у меня мама болела тяжело, раком. Нельзя жить мужу и жене в разлуке, не так мир создан. Меня еще подогревали, мне говорили, что Сережа в Москве с кем-то проводит время. Я скучала очень сильно, больная мама, растет мальчик», - вспоминала артистка.

Позже, чтобы друзья познакомили ее с художником-дизайнером, который стал ее третьим супругом. От него Ия Борисовна родила дочь Нино. Как признается сама актриса с ним она начала заново дышать и верить и почувствовала себя настоящей женщиной. «Именно вот тогда и началась страшная история, гражданская война в Тбилиси. Михаил уехал в США. Он что-то мог присылать, хоть мизерную копеечку, но не больше. Порой в доме не было даже куска хлеба», – подчеркнула актриса.

Так Нинидзе осталась одна, с двумя детьми на руках. Большую часть времени она проводила на работе, стараясь хоть что-то заработать. Тогда она и познакомилась с бизнесменом Ладо. Они стали жить вместе, хотя у избранника актрисы уже была семья и дети.

«Мы жили вместе почти три с половиной года. Он пошел на этот шаг, но не все было так просто и легко. У него были сложности со здоровьем. Наркотики», – рассказала Нинидзе. Тогда ради любимого мужчины Ия Борисовна бросила театр, пыталась его вылечить, искала лучших врачей, но, счастье все время ускользало из рук.

В больнице Ладо сделали переливание крови и занесли инфекцию. О смерти любимого актриса узнала от его сестры. Это известие подкосило ее настолько, что 37-летняя женщина решила уйти из жизни. От рокового шага спас сын Георгий, а затем на помощь пришел и бывший муж Сергей, который предложил Нинидзе переехать в Москву, чтобы сын мог получить достойное образование.

На этом испытания не закончились, 2012 году рак груди диагностировали и у самой актрисы. «Мне сделали одну операцию, а спустя шесть месяцев сказали, что нужно срочно проводить вторую. Вся моя жизнь пронеслась перед глазами, как короткометражные грузинские фильмы. Сейчас все хорошо», – успокоила Ия Борисовна зрителей программы.

Старший сын Ии Нинидзе стал сотрудником уголовного розыска. Дочка вышла замуж известного актера Кирила Плетнева, и подарила актрисе внука, которого назвали Александр.