Стало известно, кто убил Тупака Шакура

Дуэйн Кит Дэйвис, подозреваемый в убийстве популярного американского рэпера Тупака Шакура, заявил, что на самом деле музыканта застрелил его племянник Орландо Андерсон, погибший два года спустя.

Дэйвис сделал это заявление во время съемок документального фильма «Нераскрытое дело». По его утверждению, Орландо Андерсон обстрелял автомобиль, в котором ехал рэпер, в то время как сам Дэйвис находился в другой машине.

Он также сообщил, что Орландо Андерсон, приходившийся ему племянником, погиб спустя два года после убийства Тупака. По его словам, они принадлежали к враждующим группировкам, это и стало причиной конфликта, приведшего к гибели популярного исполнителя. Таким образом, заявил Дэйвис, он единственный, кто точно знает имя убийцы рэпера, сообщает РИА Новости.