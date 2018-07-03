Дмитрий Тарасов накануне родов жены может остаться без работы
3 июля 2018, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
Дмитрий Тарасов буквально за пару недель до родов 24-летней жены Анастасии Костенко остался без контракта с «Локомотивом». Действующее соглашение футболиста истекло 30 июня, однако руководство клуба не спешит подписывать новое. Поэтому на данный момент карьера спортсмена остается под вопросом.
Несмотря на истекший контракт, футболист продолжает тренировки. Тарасов, скорее всего, выбрал стратегию не обращать внимания на неопределенность и надеяться на лучшее.
Ранее уже появлялись слухи, что спортсмену могут предложить контракт, но с зарплатой в два раза меньше нынешней. Сейчас, как пишет издание «СтарХит», в клубе «Локомотив» 31-летний спортсмен получал порядка 2,5 миллиона евро в год.
Футбольные фанаты считают, что полузащитнику придется согласиться играть и за меньшие деньги, поскольку увольнение и переход в другой клуб совершенно не в его интересах. В ближайшее время Тарасов во второй раз станет отцом, и стабильность в семье сейчас очень важна. Кроме того, они уверены, что ситуация в ближайшее время должна проясниться.
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