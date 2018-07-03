Звездное семейство официально признало ребенка после теста ДНК

Мария Шукшина поставила точку над i истории, за которой с нескрываемым любопытством следила вся страна. Более полугода многие россияне гадали, бывшая девушка сына артистки Макара Касаткина водит всех за нос, или она действительно родила отпрыска звездного семейства, и признает ли его знаменитая бабушка.

Прояснить ситуацию и официально огласить результаты ДНК-экспертизы, Мария Шукшина решила на странице своей социальной сети. «Для всех друзей, недругов, и просто любопытствующих: только что мы получили результаты генетической экспертизы (ДНК), проведённой в Федеральном учреждении медэкспертизы. Мы не любим быть голословными и многословными, мы ждали фактов. Результат показал, что ребёнок наш. Мы очень этому рады! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно», - написала актриса в Instagram.

Кроме того, она заявила, что ее семья готова взят на себя полностью все заботы о ребенке и воспитывать его, но только в том случае, если его мать - 19-летняя Фрейя Зильбер сама отдаст его.









Теперь пользователи сети стали спорят, отдаст девушка ребенка на воспитание в семью Шукшиных или будет продолжать требовать от них алиментов. Фрейя Зильбер неоднократно на различных ток-шоу рассказывала, что хочет официального признания для своего сына и материальной помощи от его отца.

«У неё дочь, которую она "подарила" маме своей и зовёт ее сестрой. Не ходит того папу и его родителей не терроризирует, потому что взять с них нечего. И этого бы подарила маме и звала "братом", если б не обеспеченные Шукшины с которых она надеется поиметь», «Вряд ли она отдаст, этот малыш ее "оружие", пока не потянет с них прилично не успокоится», «А что все решает Мария? А Макар как воды в рот набрал. У него теперь есть сын. Пусть взрослеет и мужает вместе с ним», - написали пользователи сети в комментариях.