Анна Хилькевич рассказала о покупке квартиры

Актриса Анна Хилькевич, у которой совсем скоро должен родиться второй ребенок, смогла осуществить свою давнюю мечту. Анна стала владелицей шикарной трехкомнатной квартиры в Москве. Анна Хилькевич: я начала расти вширь на 360 градусов

Переезд и ремонт уже состоялся, подготовлена детская комната. Дизайн жилья для малыша выполнен в экостиле, стены окрашены в нейтральные тона, рассказала Хилькевич 7days.ru.

Звезда «Универа» состоит в законном браке с бизнесменом Артуром Волковым. Родители воспитывают дочку Ариадну.