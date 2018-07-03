Анна Хилькевич рассказала о покупке квартиры
3 июля 2018, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Анна Хилькевич, у которой совсем скоро должен родиться второй ребенок, смогла осуществить свою давнюю мечту. Анна стала владелицей шикарной трехкомнатной квартиры в Москве.
Переезд и ремонт уже состоялся, подготовлена детская комната. Дизайн жилья для малыша выполнен в экостиле, стены окрашены в нейтральные тона, рассказала Хилькевич 7days.ru.
Звезда «Универа» состоит в законном браке с бизнесменом Артуром Волковым. Родители воспитывают дочку Ариадну.
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