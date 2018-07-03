Светлана Бондарчук на видео показала свои стройные ноги

Светлана Бондарчук частенько публикует фотографии, на которых можно увидеть, как она отдыхает в Турции. Бывшая модель и главный редактор глянцевого журнала явно получает большое удовольствие от отдыха. Светлана Бондарчук впервые вышла в свет с новым возлюбленным

При этом Бондарчук не перестает удивлять поклонников своей безупречной фигурой, пишет teleprogramma.pro. В свои 49 лет Светлана все также может гордиться своими стройными ногами, на которых нет ни капли целлюлита. Что она и продемонстрировала, отдыхая на Эгейском море.

Светлана и Федор, кстати, сохранили дружеские отношения. Правда, по возможности стараются не встречаться на светских мероприятиях во избежание сплетен.

Публикация от Sveta R (@a030aa)1 Июл 2018 в 11:25 PDT