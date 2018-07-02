Вера Сотникова потеряла контроль над собой на спектакле и разоралась на сцене

Актриса Вера Сотникова напугала и удивила зрителей в театре во время спектакля в Театре Эстрады имени Райкина в Санкт-Петербурге. Сотникова играла спектакль 1 июля, когда в Москве проходил матч между сборными России и Испании на ЧМ-2018 по футболу. Испанские болельщики в русских кокошниках на трибуне "Лужников" насмешили сети

Оказывается, актриса волновалась за наших ребят, и так как ей надо было выходить во втором акте, в номере отеля следила за игрой. "Как смогло случиться, что именно в моем номере не работал канал Россия. Я попросила ключ от другого номера. Первый тайм я волновалась так, что даже подташнивало. Испанцы не нравились, перекатывали мяч из стороны в сторону, как-будто боялись идти в атаку. Наши стояли стеной и когда была возможность, наступали", - пишет она в Инстаграм.

Уже в театра, как только Сотникова узнала, что вратарь российской сборной Игорь Акинфеев отбил решающий пенальти, актриса не удержалась и выбежала на сцену, где шел спектакль. 57-летняя Вера стала скакать от радости на сцене и кричать. Таким же болельщиком оказался Андрей Ургант. Он тоже узнал, что победила Россия, умудрился за две секунды сообщить зрителям эту знаменательную новость, изменив немного слова своего героя.

Театралы в зале порадовались. Но поведению Веры Сотниковой удивились. Актриса откровенно призналась, как такое случилось с ней.

Она рассказала, что ей нужно идти в театр к 19.00. Начался второй тайм. А ей надо гримироваться. "... но трясло и тянуло к экрану. Последние минуты матча досматривала по мобильнику. Кричать нельзя-идет спектакль!!!!", - пишет Сотникова. "Но когда выиграли пенальти, Андрей Ургант прямо на сцене, якобы разговаривает по телефону, сообщает, что МЫ выиграли. Наш зал взревел! Я кричала как сумасшедшая и ПОЧЕМУ-ТО выбежала на сцену и стала прыгать!!!!!!!! Вообще-то шёл спектакль и выхожу я только во втором акте. Похоже, я совсем себя не контролировала в этот момент! Думаю, зрители меня простят. Оправдание этому поступку только такое-хотелось обнять всех зрителей, весь мир!!!!!! Такой радости и счастья всех россиян я не помню на своём веку! Как я рада за нашу страну!!!", - делится Сотникова.