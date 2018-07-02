Тото Кутуньо стало плохо, пришлось отменять концерт
2 июля 2018, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый певец Тото Кутуньо вынужден был отменить концерт в Бельгии 30 июня из-за проблем со здоровьем. Он был госпитализирован, сейчас состояние 74-летнего итальянца стабильное.
Как рассказал сам Кутуньо, во всем виновата жара, из-за которой он вдруг почувствовал слабость на какое-то время. Проблем с сердцем у певца нет, заверила его пресс-служба, передают РИА Новости. Тото Кутуньо чувствует себя в клинике «как дома». Он успокоил поклонников, что через несколько дней покинет лечебное учреждение.
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