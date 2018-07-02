Галкин рассказал, как они с Пугачевой болели за сборную России

Интересовалась ли когда-нибудь Алла Пугачева футболом? За сборную России на мачте с Испанией болела точно. Супруг Примадонны Максим Галкин опубликовал в Instagram фото, как они с женой радовались победе российской сборной.

"Ура! С победой! Спасибо нашим футболистам за то чувство единения всей нашей большой страны вокруг общей радости! До слёз! Удачи ребятам в 1/4, держим за вас кулаки! Россия! Вперёд!" - подписал Галкин семейное фото.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)1 Июл 2018 в 10:58 PDT



Полконники Аллы написали в комментариях: "Ну Алла Борисовна дает, так классно одевается ей очень идет прикольные хвостики, прям девочка девочка и немножко хулиганка. Вы нечто вместе с детишкам..."(Орфография сохранена -ред.)

Звезды шоу-бизнеса следили за матчем, который состоялся на поле в "Лужниках". Анастасия Волочкова болела за наших в автомобиле.

Российская сборная обыграла команду из Испании со счетом 1:1, - сообщает teleprogramma.pro. Исход матча решился в серии пенальти.