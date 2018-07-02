Беременная Лера Кудрявцева опубликовала видео с трибуны "Лужников"
Телеведущая болела за сборную России с мужем-хоккеистом
2 июля 2018, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]
Беременная телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видео с трибуны "Лужников", на матче сборных России и Испании она болела за наших вместе со своим мужем -хоккеистом Игорем Макаровым.
На матч ЧМ-2018 между сборными России и Испании пришли много знаменитостей, как спортсмены, так и артисты. На трибунах замечены актер Данила Козловский, хоккеисты Александр Радулов, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Александр Овечкин. "Это точно уже история! Я давно не испытывала таких эмоций ))) Как же это круто !!! Ребята ! Спасибо ????????за победу, это просто невероятно ))) Этот Чемпионат Мира запомнят все", - порадовалась 47-летняя Кудрявцева, которой скоро рожать.
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