Беременная телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видео с трибуны "Лужников", на матче сборных России и Испании она болела за наших вместе со своим мужем -хоккеистом Игорем Макаровым. Лоза высказал оригинальное мнение, почему сборная России выиграла у Испании

На матч ЧМ-2018 между сборными России и Испании пришли много знаменитостей, как спортсмены, так и артисты. На трибунах замечены актер Данила Козловский, хоккеисты Александр Радулов, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Александр Овечкин. "Это точно уже история! Я давно не испытывала таких эмоций ))) Как же это круто !!! Ребята ! Спасибо ????????за победу, это просто невероятно ))) Этот Чемпионат Мира запомнят все", - порадовалась 47-летняя Кудрявцева, которой скоро рожать.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)1 Июл 2018 в 1:28 PDT