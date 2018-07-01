Полина Гагарина опубликовала видео жаркого тверка в греческом отеле

Полина Гагарина сейчас отдыхает в Греции. Певица делится в Instagram фото и видео. недавно она разместила запись своего зажигательного танца в розовом бикини и джинсовых рваных шортах. Почему Полину Гагарину раскритиковали за фото в бикини

«Турчанки нервно курят в сторонке», - пишут в комментариях. Поклонники отметили, что, несмотря на возраст и рождение двоих детей, Полина выглядит великолепно. Хотя более раннии ее снимки с отдыха вызвали волну критики и беспокойства фанатов. На них Полина слишком худа.