Полина Гагарина опубликовала видео жаркого тверка в греческом отеле
1 июля 2018, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]
Полина Гагарина сейчас отдыхает в Греции. Певица делится в Instagram фото и видео. недавно она разместила запись своего зажигательного танца в розовом бикини и джинсовых рваных шортах.
«Турчанки нервно курят в сторонке», - пишут в комментариях. Поклонники отметили, что, несмотря на возраст и рождение двоих детей, Полина выглядит великолепно. Хотя более раннии ее снимки с отдыха вызвали волну критики и беспокойства фанатов. На них Полина слишком худа.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес