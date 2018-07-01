СМИ: Ванесса Паради впервые в своей жизни и тайно вышла замуж
1 июля 2018, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]
45-летняя Ванесса Паради вчера впервые вышла замуж. Скромная церемония бракосочетания прошла во Франции. Супругом экс-возлюбленной Джонни Деппа стал французский режиссер и сценарист Самюэль Беншетр.
Первые фото бракосочетания, которое проходило в мэрии города Сен-Симеон, уже появились в интернете. Торжественную церемонию не афишировали, поздравляли молодоженов только близкие люди.
Ванесса Паради 13 лет прожила в гражданском браке с актером Джонни Деппом, который так и не предложил ей руку и сердце. От актера у Паради есть дочь Лили-Роуз и сын Джек.
Самюэль Беншетр был женат на Мари Трентиньян. Однако в 2003 году женщину избил любовник, о котором не знал Самюэль, и от полученных травм она умерла.
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