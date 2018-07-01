СМИ: Ванесса Паради впервые в своей жизни и тайно вышла замуж

45-летняя Ванесса Паради вчера впервые вышла замуж. Скромная церемония бракосочетания прошла во Франции. Супругом экс-возлюбленной Джонни Деппа стал французский режиссер и сценарист Самюэль Беншетр.

Первые фото бракосочетания, которое проходило в мэрии города Сен-Симеон, уже появились в интернете. Торжественную церемонию не афишировали, поздравляли молодоженов только близкие люди.

Ванесса Паради 13 лет прожила в гражданском браке с актером Джонни Деппом, который так и не предложил ей руку и сердце. От актера у Паради есть дочь Лили-Роуз и сын Джек.

Самюэль Беншетр был женат на Мари Трентиньян. Однако в 2003 году женщину избил любовник, о котором не знал Самюэль, и от полученных травм она умерла.