"Возможен риск похищения", суд США запретил российской певице видеться с дочерью

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова борется за право воспитывать свою шестилетнюю дочь Монику в суде в Калифорнии. Бывший муж Максим Чернявский настаивает на единоличной опеке над девочкой и требует от бывшей жены выплаты алиментов.

Свидания матери и дочери проходят только в присутствии надзирателей. Как пишет издание Super певица получила иск, в которым говорилось, что она представляет угрозу для собственной дочери. Суд постановил, что Анна Седокова имеет родственные и эмоциональные связи с другой страной, а потому существует риск похищения девочки, которая является гражданкой США.

Шестилетняя Моника с октября не может покинуть Лос-Анджелес, пока между её родителями ведут судебные тяжбы и каждый из родителей тянет одеяло на себя. Ситуация осложняется вмешательством матери Чернявского Марины, которая утверждает, что с Анной невозможно договориться, поскольку она просто отказывается подписывать документы, которые для нее составили адвокаты.

Между тем, как рассказали знакомые Седоковой, эти самые документы предполагают единоличную опеку над дочерью ее отца Максима Чернявского, на что никакая любящая мать никогда не согласиться. Седокова намерена продолжить свою борьбу за право воспитывать дочь «без санкций». Пока бывшие супруги никак не могут договориться.

На фото Анна Сердокова с сыном Гектором.