Жена Кержакова неожиданно призналась, что она наркоманка и оклеветала мужа

Жена Александра Кержакова – Милана публично покаялась в Сети. Девушка призналась, что она все ее заявления о жестокости супруга были клеветой, а сама она лечилась в клинике от наркомании. Недавно дочь питерского сенатора заявила СМИ, что знаменитый футболист уже месяц не дает ей видеться с сыном, которого похитил из ее дома.

Кержаков забрал ребенка у жены из-за денег, рассказал известный адвокат

«Друзья, я хочу признаться во всем. Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребёнок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом… Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся, в то время я ничего не слышала и не видела», - написала она на страницах своей социальной сети.

Публично покаяться перед всеми ее подтолкнула встреча с сыном. Она призналась, что врала всем. «Я оказалось слабой, я всем врала, что я ничего не употребляю, очерняла Сашу, что он не даёт мне ребёнка, что он - негодяй, хотя он давал и даёт даже в той ситуации которая есть. Я понимаю сейчас, что пока я окончательно не поправлюсь, Тёме лучше жить с папой. Мне очень жаль, что в порыве эмоций я позавчера всех ввела в заблуждение, я искала поддержку от Вас, но оклеветала людей, которые мне дороги и которые реально по жизни всегда мне помогали», - сообщила девушка.

Она также пообещала, что, когда окончательно вылечится, создаст фонд ля женщин, попавших в беду и попросит Яну Рудковскую быть его попечителем.

Надо сказать, что пользователи ни разу не поверили в искренность признания Миланы, они решили, что на девушку оказали давление, запугали ее и под диктовку заставила написать заранее заготовленный текст покаянной исповеди.

«Милана, мы конечно не знаем, чем вам пригрозили, но будьте осторожнее, чтобы вам не пообещали, вы себя уже в глазах общества скомпрометировали», «Писала под диктовку сто процентов! миллионы долларов она отдаст под фонд Рудковской! Бабу обработали!», «Это писала Рудковская. Милана ставит всегда пробелы после знаков препинания. Рудковская не ставит. Текст был заранее подготовлен ко встрече ее с ребенком», «Хоть бы сценарий поменял. А то жены плохие, а Саша -свет в окошке», «Да что же это за Саша такой. Все у него становятся наркоманками и детей ему оставляют», - возмущенно написали пользователи в комментариях.

И только некоторые фолловеры обвинили и саму Милану в слабости характера, сравнив ее историю с ситуацией самой Рудковской: «Даже взять ситуацию с Яной Рудковской. Вспомните сколько эфиров было посвящено ее трагедии. Как она переживала, билась за своих детей, ее в дверь она под дверь, и никто никогда не смог бы ее заставить выкладывать подобные посты, даже такой влиятельный человек как Николай Батурин. Где он, и где Александр».

Напомним, ранее адвокат жены Кержакова заявил СМИ, что известный футболист похитил собственного сына из-за денег и пригрозил вернуть ребенка только в обмен на возврат «долга».