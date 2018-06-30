Опубликован список из 100 лучших песен XXI века

Композиция Crazy in Love американской певицы Бейонсе, записанная в 2003 году совместно с ее мужем рэпером Джей-Зи, названа лучшей песней XXI века по версии журнала Rolling Stone. Издание составило список из 100 лучших песен XXI века.

На втором месте — композиция Paper Planes британской певицы M.I.A, на третьем - Seven Nation Army группы The White Stripes.



В список лучших хитов XXI века вошли композиции «Blackstar» Дэвида Боу, «Rehab» Эми Уайнхаус, «Runaway» Канье Уэста, «Work It» Мисси Эллиотт, Alright Кендрика Ламара, Toxic Бритни Спирс.

В ТОП-100 на последне строчке находится песня Gasolina пуэрто-риканского исполнителя Дэдди Янки.