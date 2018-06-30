Опубликован список из 100 лучших песен XXI века
30 июня 2018, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]
Композиция Crazy in Love американской певицы Бейонсе, записанная в 2003 году совместно с ее мужем рэпером Джей-Зи, названа лучшей песней XXI века по версии журнала Rolling Stone. Издание составило список из 100 лучших песен XXI века.
На втором месте — композиция Paper Planes британской певицы M.I.A, на третьем - Seven Nation Army группы The White Stripes.
В список лучших хитов XXI века вошли композиции «Blackstar» Дэвида Боу, «Rehab» Эми Уайнхаус, «Runaway» Канье Уэста, «Work It» Мисси Эллиотт, Alright Кендрика Ламара, Toxic Бритни Спирс.
В ТОП-100 на последне строчке находится песня Gasolina пуэрто-риканского исполнителя Дэдди Янки.
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