Подтвердились слухи о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка

Неожиданным образом подтвердились слухи о том, что Ксения Собчак во второй раз станет мамой. Пользователи Сети задали прямой вопрос и получили на него прямой ответ.

Слухи о второй беременности экс-кандидата в президенты гуляли в Интернете уже давно, но получили подтверждение только сейчас.

Жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина, на самом деле Марина Кузьминых, выложила на своей страничке в социально сети фотографию с вручения премии журнала FB. На этом снимке телеведущая Ксения Собчак была в платье, которое практически не оставляло сомнений, что девушка пребывает в интересном положении. И, конечно, фолловеры неприминули спросить у своего кумира, а не беременна ли Ксюша? На что получили вполне исчерпывающий ответ от Мишани: «Да».

И хотя Собчак, в отличие от жены репера, пока держит язык за зубами, подписчики уже поздравляют телеведущую с предстоящим радостным событием и прибавлением в семействе.