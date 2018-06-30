Подтвердились слухи о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка
30 июня 2018, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
Неожиданным образом подтвердились слухи о том, что Ксения Собчак во второй раз станет мамой. Пользователи Сети задали прямой вопрос и получили на него прямой ответ.
Слухи о второй беременности экс-кандидата в президенты гуляли в Интернете уже давно, но получили подтверждение только сейчас.
Жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина, на самом деле Марина Кузьминых, выложила на своей страничке в социально сети фотографию с вручения премии журнала FB. На этом снимке телеведущая Ксения Собчак была в платье, которое практически не оставляло сомнений, что девушка пребывает в интересном положении. И, конечно, фолловеры неприминули спросить у своего кумира, а не беременна ли Ксюша? На что получили вполне исчерпывающий ответ от Мишани: «Да».
И хотя Собчак, в отличие от жены репера, пока держит язык за зубами, подписчики уже поздравляют телеведущую с предстоящим радостным событием и прибавлением в семействе.
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