В сети обсуждают фигуру 50-летней Валерии в бикини

В сети обсуждают фигуру певицы Валерии, загорающей в бикини с учебником в руках. Артистка в этом году отметила юбилей, Валерии исполнилось 50 лет. Артистка выложила пляжное фото в Инстраграм, и стройную Валерию принялись обсуждать подписчики. Ирина Салтыкова показала свое 52-летнее тело в бикини

Не секрет, что певица, мама троих взрослых детей постоянно следит за своей фигурой, и не только за своей, но и за фигурой своего супруга и продюсера - Иосифа Пригожина. У Валерии - правильное питание и гимнастика. Если певице удается сохранить идеальную фигуру, то у Пригожина бывают отступления от правил. Одно время Пригожин постройнел. Но потом килограммы вернулись.

"Отпуск - хорошее время для изучения языков - без практики многое забывается. Кайфую от того, что можно вот так, лёжа на пляже, читать учебник и в любое время иметь возможность практиковать французский, общаясь с местными жителями. А как вы используете время в отпуске?" - подписала снимок Валерия. Но мало кто ответил на ее вопрос, в основном обсуждали фигуру звезды.

"Просто юная девочка!", "Шикарная фигура! Всегда вами восхищаюсь!"," Ваша форма-мечта! Двадцатилетняя девушка!, - восхищены поклонники Валерии. А недоброжелатели заметили: "Ужасная худоба". Но хоть не ругались, а захотели просто "подкормить" Валерию.

Старшая дочь Валерии Анна Шульгина в подростковом возрасте была пухленькой. Но сейчас девушка очень стройная, но мечтает еще похудеть до маминых параметров.