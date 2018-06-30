Нет счастья в личной жизни, брак солистки группы «Блестящие» потерпел крах

Ксения Новикова солистка группы «Блестящие» на грани развода с очередным мужем. Ее супруг - бизнесмен Алексей Сорокин съехал к бывшей жене. Брак не продержался и трех лет.

Ксения Новикова объявила, что возвращается в группу «Блестящие», видимо сольная карьера также не заладилась, но вот про сложности в семейной жизни певица пока предпочитает молчать. Зато об отвратительном поведении мужа звезды с удовольствием рассказывают подруги.

«Он недавно поссорился с Ксюшей и вернулся жить к бывшей жене Татьяне, больше идти ему некуда. Но это не все: на днях ездил отдыхать еще с одной пассией и ее сыном. А сам прикрывается друзьями, как будто был с компанией», - поделилась с изданием «СтарХит» подруга Новиковой Елена.

Как выяснилось, Ксения в курсе похождений уже не благоверного, но заявление о разводе пока подавать не торопится. Она, как теперь принято, удалила все совместные снимки из соцсетей. Интересно, что сама певица в начале своих отношений с Алексеем Сорокиным также увела его из семьи.

Тогда многие знакомые советовали Ксении не связываться с человеком, нагло обманывающим первую жену. «Ясно же, что человек непорядочный: изменял, нескольких детей от предыдущих союзов финансово не поддерживает. Да и с чего помогать? В денежном плане у Дон Жуана все очень грустно. Но она влюбилась. К тому же Алексей легко нашел общий язык с сыновьями Ксюши, ее это подкупило», - призналась подруга.

Для 38-летней певицы это не первый семейный союз. Двое ее сыновей – Мирон и Богдан родились в гражданском браке от Андрея Середы. После расставания пара долго делила детей.