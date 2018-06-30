В сети рыдают, как Павел Воля поздравил жену Ляйсан с днем рождения

День рождения знаменитая гимнастка, телеведущая Ляйсан Утяшева 28 июня отметила день рождения. Ей исполнилось 33 года. Супруг Лясан шоумен Павел Воля так красиво и нежно поздравил любимую жену с днем рождения, что поклонники пары растрогались до слез. Подруга Ляйсан Утяшевой и Павла Воли показала их детей

Ляйсан Утяшева и Павел Воля вернулись из поездки по Исландии. Супруги впервые отдыхали без детей - сына Роберта и дочки Софии. Воля опубликовала в Instagram фото Ляйсан, его любимой маленькой девочки, среди поля фиолетовых люпинов и написал: "Такая ты счастливая на этой фотке, моя дорогая! Мы ехали на машине, увидели эту красоту, и, как дети, рванули быстрее в эти цветы! Ты вскинула руки в небо не для позы, а потому что радовалась и что-то кричала, а я тебя в этот момент сфоткал".

Публикация от Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial)28 Июн 2018 в 5:38 PDT



"Сегодня у тебя день рождения. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты жила, как на этой фотографии. Не думай ни о чем серьезном, не решай никаких проблем, а просто радуйся, смейся, кричи весело и громко, кружись и вскидывай руки, танцуй и улыбайся. Ведь ты девчонка. Маленькая, проворная, озорная девчонка. Так и оставайся ей" - поздравил Воля жену. "Все взрослые вещи я беру на себя", - пообещал он.

"А ты просто беги навстречу цветочкам, чтобы я запечатлел эти моменты. Люблю тебя. Благодарю за нашу семью. Обнимаю каждую секунду нашего времени. Беги, девчонка! Мы бежим с тобой!" - написал Ляйсан Утяшевой Павел Воля. "У меня аж слёзы наворачиваются, читая с какой теплотой и нежностью, Паша, ты отзываешься о своей любимой", - пишут в комментариях.