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Галкин порадовал Пугачеву танцем на столе, повторить его на утро он бы не смог

30 июня 2018, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]

Галкин порадовал Пугачеву танцем на столе, повторить его на утро он бы не смог
Фото: Instagram

Зажигательный танец четы Пугачевой-Галкина покорил пользователей Сети

Зажигательный танец четы Пугачевой-Галкина покорил пользователей Сети

Праздник друзей, где главной достопримечательностью стало присутствие звездного семейства Примадонны, закончился эротическим танцем на столе. Максим Галкин лихо отплясывал под зажигательный хит 90-х.

«А ведь всё начиналось как детский праздник. Хорошо, что жена сняла мои пляски. Я с утра уже бы так не смог» написал юморист в своем Instagram, снабдив ролик забавными хештегами «танцоротбога» и «барышниковзанервничал».

Пользователи, как водится, разделились во мнениях, кто-то просто порадовался за то, что звезды веселились на всю катушку, а кто-то строго попенял, что столько приватное видео не стоит выкладывать на всеобщее обозрение.

«Макс, слов нет, мы уже по миллион раз посмотрели, очень захватывает, прям новый виток в жизни, браво!!!! «Во, чё с людьми водка делает! Вот теперь мне открылся, так сказать осенило, смысл фразы: цвет настроения синий», «Детское день рождение как всегда удалось. Наши детские праздники веселей чем взрослые почему-то», «Тарзан нервно курит в стороне», «Молодчина Макс, умеет уходить в полный "отрыв". Обожаю таких людей, которые умеют отдыхать и телом, и душой. С возрастом мы становимся "тише" что ли, теряем свою непосредственность. Многие превращаются в грымз. Это всё потому что мешают комплексы. А он молод душой. По-хорошему "чихает" на общественное мнение и живёт полной жизнью. Наслаждается ею», - прокомментировали зажигательный танец своего кумира фолловеры.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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