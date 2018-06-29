Модель с монобровью призвала не стесняться своих особенностей

Модель греко-киприотского происхождения София Хаджипантели, прославившаяся благодаря своей густой черной моноброви, рассказала о своем вкладе в продвижение разнообразия красоты.

«Мы меняем восприятие того, как оценивается красота. И люди, которые выглядят несколько иначе, имеют право выглядеть так, как им нравится», - заявила 21-летняя модель с необычной внешностью.

София Хаджипантели также рассказала, что греки-киприоты вообще отличаются повышенной растительностью, не только на лице, но и на теле. Однако модель не видит никакой проблемы или непоследовательности в том, что выставляя напоказ свою монобровь, она в то же время удаляет волосы с тела.

В своем инстаграме, где у Софии уже без малого двести тысяч подписчиков, она призывает людей не стесняться своих особенностей и игнорировать недоброжелателей, в чем, собственно, и подает личный пример, пишет Lenta.ru.