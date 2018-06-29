Эда Ширана снова обвинили в плагиате

Известного британского исполнителя Эда Ширана обвинили в плагиате. В поданном в суд иске утверждается, что Ширан скопировал части песни известного в 60-70-х годах американского исполнителя.

Песня американского певца и композитора Марвина Гэя, о которой идет речь в исковом заявлении, вышла в свет в 1973 году. Компания, выкупившая часть прав на эту композицию, утверждает, что британский исполнитель Эд Ширан использовал части этой песни (мелодию, ритм, гармонию, партии барабанов и бас-гитары) для своей композиции Thinking Out Loud. Сумма иска составляет 100 миллионов долларов.

Ранее, весной прошлого года, Эд Ширан выплатил 20 миллионов долларов американским музыкантам Томасу Леонарду и Мартину Харрингтону, доказавшим в суде, что песня Ширана частично копирует их композицию, сообщает ТАСС.