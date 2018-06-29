Подруга Ляйсан Утяшевой и Павла Воли показала их детей

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева отпраздновала свой 33 день рождения. Приятельница спортсменки, присутствовавшая на праздновании, показала в своем Instagram, как выглядят дети Павла Воли и Ляйсан. Ляйсан Утяшева растрогала поклонников семейным фото

Дети, 5-летний Роберт и 3-летняя София, сделали маме подарок: спели песню и станцевали. Хореограф Екатерина Решетникова опубликовала кадры трогательного поздравления ребят в инстаграм-историях, сообщает "Телепрограмма".

А Павел Воля очень трогательно поздравил супругу в соцсети. Он опубликовал фото Ляйсан в море люпинов и написал: "Не думай ни о чем серьезном, не решай никаких проблем, а просто радуйся, смейся, кричи весело и громко, кружись и вскидывай руки, танцуй и улыбайся. Ведь ты девчонка. Маленькая, проворная, озорная девчонка. Так и оставайся ей. Все взрослые вещи я беру на себя".