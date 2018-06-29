Даная Пригожина старается справляться без помощи отца

Некоторое время назад Даная Пригожина перестала воевать со своим отцом, известным продюсером Иосифом Пригожиным и наладила отношения с его семьей. Девушка признается, что сама во много была не права. Дочь Пригожина считает, что ее отец "под каблуком" у Валерии

На съемках передачи "Звезды сошлись" Даная рассказала о своей финансовой независимости. У нее свой Интернет-магазин одежды, причем всех размеров, сообщает "Телепрограмма". Пригожина перестала стесняться своих размеров и с удовольствием снимается в фотосессиях для своего бизнеса.

Выяснилось, что за последнее время Даная очень сблизилась с Валерией. Они ведут частые разговоры по телефону, Валерия дает девушке советы по похудению, поскольку Пригожина теперь следит за своей фигурой.