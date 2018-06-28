Рэпер XXXTentacion «восстал» из гроба и устроил драку в посмертном клипе

На официальной странице убитого в США рэпера XXXTentacion на Youtube появился пророческий клип. По сюжету, музыкант покидает гроб, появляется на своих похоронах и устраивает там драку.

Заканчивается видеоклип титром: «Да здравствует принц Х». Автором клипа и его креативным директором указан сам музыкант.

Всемирно известный рэпер недавно был подвергнут нападению в США. 20-летнего музыканта экстренно доставили в медицинское учреждение с огнестрельным ранением, однако врачи не смогли спасти его.

Полиция арестовала подозреваемого в убийстве 20-летнего рэпера. 22-летний Дедрик Ди Уильямс ранее уже задерживался за хранение запрещенных средств и оружия, домашнее насилие, вооруженное нападение и угон транспорта.