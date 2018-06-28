Вера Брежнева и ее дочь похвастались идеальными фигурами в бикини

17-летняя дочка Веры Брежневой Соня Киперман опубликовала в соцсети фото со своей мамой. На фото они позируют в купальниках, что не могло не вызвать бурные обсуждения в комментариях поклонников. Вера Брежнева вывела формулу чудесного отпуска

«Мама рулит!», «Соне до мамы далеко», «Вера такая спортивная», «Как подружки», пишут фанаты.

Соня уехала жить в Калифорнию, где начала обучаться азам профессии кинематографа. Кроме того, в США проживает возлюбленный Сони, с которым она встречается уже больше года.