Что случилось с домом Елены Воробей в Испании

Елена Воробей опубликовала в личном блоге фото мошенницы, которая, по словам актрисы, незаконно сдает в аренду недвижимость в Испании. Воробей посоветовала владельцам недвижимости не доверять ключи Юлии Галкиной. "Как можно довести ребенка до такого состояния", Елену Воробей травят в Сети

На вопрос журналистов пародистка ответила коротко: "Ничего не случилось". И пообещала рассказать причины конфликта потом.

В свою очередь, Галкина назвала Воробей «больной женщиной». Агент по недвижимости сообщает, что Воробей решила сдать свое жилье в Испании на лето русским и украинским туристам. Апартаменты артистки были настолько грязными, что Галкиной пришлось нанимать помощников, чтобы подготовить жилище к заселению людей. Недавно Галкина предупредила Воробей о том, что нужно переоформить страховку. Наверное, это вывело Елену из себя, предположила риелтор. Воробей написала агенту "странные вещи, якобы та "украла у нее дизайнерский душ и поставила китайский", а потом последовало прямое обвинение в обмане. Об этом Юлия рассказала "СтарХиту".

Судя по всему, Воробей пытается доказать, что Галкина занималась ее недвижимостью на птичьих правах.