Алла Пугачева пошла в гости в том, "что налезло"
28 июня 2018, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]
Алла Пугачева стала героиней нового домашнего видео, опубликованного Максимом Галкиным. Вся звездная семья собралась в гости на день рождения. Все нарядные, а вот Алла Борисовна отличилась простотой своего образа.
Как объяснила Примадонна, она наряд особо не выбирала, что было, то и надела: «Что налезло, в том и пошла... А! Да-да, я как дочурка младшая, беленькая и воздушная».
«Ну просто какое-то сказочное семейство», отмечают поклонники в комментариях.
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