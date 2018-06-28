Алла Пугачева стала героиней нового домашнего видео, опубликованного Максимом Галкиным. Вся звездная семья собралась в гости на день рождения. Все нарядные, а вот Алла Борисовна отличилась простотой своего образа. Алла Пугачева сильно переживала, когда рассталась с Кузьминым

Как объяснила Примадонна, она наряд особо не выбирала, что было, то и надела: «Что налезло, в том и пошла... А! Да-да, я как дочурка младшая, беленькая и воздушная».

«Ну просто какое-то сказочное семейство», отмечают поклонники в комментариях.