Фото Виктории Бони в купальнике обсуждают в сети

Фото в купальнике модели и телеведущей Виктории Бони обсуждают в сети. 38-летняя красотка опубликовала фото в черном купальнике в Instagram, и снимок вызвал повышенный интерес у ее поклонников.

Боня никогда не была плоскогрудой. А сейчас вдруг хейтеры обратили внимание на ее шикарные формы. Но кому-то это понравилось, а кто-то решил, что девушка сильно растолстела. Недоброжелателям не понравились живот и ноги Вики. Как только можно было рассмотреть в слитном купальнике?

"Да ну тут просто ракурс что полнит Вики ноги! она на самом деле в два раза уже и худее!!!

Сфоткали просто снизу", - попыталась защитить Боню девушка Алиса. (орфография и пунктуация сохранена).

"Когда женщина любима - она меняется изнутри, и это отражается на внешности", - добавила другая подписчица, вероятно, имея ввиду то, что у Виктории появился новый возлюбленный. Боня, напомним, рассталась с миллиардером из Монако, которого она родила дочь.