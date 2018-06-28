Фото Виктории Бони в купальнике обсуждают в сети
28 июня 2018, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]
Фото в купальнике модели и телеведущей Виктории Бони обсуждают в сети. 38-летняя красотка опубликовала фото в черном купальнике в Instagram, и снимок вызвал повышенный интерес у ее поклонников.
Боня никогда не была плоскогрудой. А сейчас вдруг хейтеры обратили внимание на ее шикарные формы. Но кому-то это понравилось, а кто-то решил, что девушка сильно растолстела. Недоброжелателям не понравились живот и ноги Вики. Как только можно было рассмотреть в слитном купальнике?
"Да ну тут просто ракурс что полнит Вики ноги! она на самом деле в два раза уже и худее!!!
Сфоткали просто снизу", - попыталась защитить Боню девушка Алиса. (орфография и пунктуация сохранена).
"Когда женщина любима - она меняется изнутри, и это отражается на внешности", - добавила другая подписчица, вероятно, имея ввиду то, что у Виктории появился новый возлюбленный. Боня, напомним, рассталась с миллиардером из Монако, которого она родила дочь.
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