Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что чувствует ответственность за смерть бывших участников легендарного бойз-бэнда Игоря Сорина и Олега Яковлева. Игорь Сорин и Олег Яковлев были участниками коллектива, который создал в 1995 году продюсер Игорь Матвиенко. Мать сына Олега Яколева не предъявила прав на наследство

Оба они в свое время захотели заниматься сольным творчеством и ушли из "Иванушек". Игорь Сорин трагически погиб 4 сентября 1998 года, Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года. Олег Яковлев умер в возрасте 47 лет. Игорь Сорин чуть более двух месяцев не дожил до 30 лет.

Накануне годовщины смерти Олега Яковлева Андрей Григорьев-Аполлонов, которого называют "Рыжий Иванушка", предположил, что смерть участников группы, возможно, связана с их уходом из коллектива. По мнению артиста, если бы Игорь и Олег остались с "Иванушками", трагедий бы не случилось. Андрей вспомнил в интервью каналу "МИР", что он привел в группу Игоря Сорина, а Олега выбирали все вместе. "Мы все ответственны за произошедшее, потому что я привел Игоря Сорина в коллектив, мы выбрали Олега. Я чувствую какую-то ответственность за это. И весь шоу-бизнес должен чувствовать ответственность, когда кто-то погибает здесь", — высказался артист.