Смелое фото 71-летней Татьяны Васильевой на кровати обсуждают в сети
28 июня 2018, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]
Смелое фото 71-летней народной артистки Татьяны Васильевой на кровати обсуждают в сети. Фото актрисы на своей странице в ЖЖ выложил актер и блогер Станислав Садальский. Садальский и Васильева - не только коллеги, но и большие друзья.
Недавно Садальский озадачил общественность сообщение о беременности Татьяны Васильевой, у которой взрослые дети и маленькие внуки. А в День молодежи он напомнил, что они с Васильевой - молодежь. "Всех с днем молодежи России, к коей причисляю и нас с Таней Васильевой, ведь молодость - это всего лишь состояние души и юность сердца. Правда, понимаешь это только с возрастом… ", - подписал снимок Садальский. Мнения пользователей сети о фото Васильевой в колготках разделились.
Но надо заметить, у актрисы такая фигура, что она может смело демонстрировать ее даже в бикини. Известно, что Татьяна Васильева уделяет много времени работе над своим телом. Даже на гастролях она тренируется в спортзале.
Актриса театра и кино Татьяна Васильева и сама активно ведет свой микроблог и регулярно выставляет фотографии, - сообщает teleprogramma.pro. Но рассказывает она о работе, детях, внуках. Недавно актриса после напряженной, но очень любимой работы уехала с семьей отдыхать.
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