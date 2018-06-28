Смелое фото 71-летней Татьяны Васильевой на кровати обсуждают в сети

Смелое фото 71-летней народной артистки Татьяны Васильевой на кровати обсуждают в сети. Фото актрисы на своей странице в ЖЖ выложил актер и блогер Станислав Садальский. Садальский и Васильева - не только коллеги, но и большие друзья.

Недавно Садальский озадачил общественность сообщение о беременности Татьяны Васильевой, у которой взрослые дети и маленькие внуки. А в День молодежи он напомнил, что они с Васильевой - молодежь. "Всех с днем молодежи России, к коей причисляю и нас с Таней Васильевой, ведь молодость - это всего лишь состояние души и юность сердца. Правда, понимаешь это только с возрастом… ", - подписал снимок Садальский. Мнения пользователей сети о фото Васильевой в колготках разделились.









Но надо заметить, у актрисы такая фигура, что она может смело демонстрировать ее даже в бикини. Известно, что Татьяна Васильева уделяет много времени работе над своим телом. Даже на гастролях она тренируется в спортзале.

Актриса театра и кино Татьяна Васильева и сама активно ведет свой микроблог и регулярно выставляет фотографии, - сообщает teleprogramma.pro. Но рассказывает она о работе, детях, внуках. Недавно актриса после напряженной, но очень любимой работы уехала с семьей отдыхать.