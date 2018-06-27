Скончался отец Майкла Джексона
27 июня 2018, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 27 июня, в Лос-Анджелесе скончался музыкальный менеджер Джозеф Джексон, отец короля поп-музыки Майкла Джексона. До своего 90-летия патриарх семьи Джексонов не дожил всего один месяц.
В июне Джозеф Джексон был госпитализирован с терминальной стадией рака. Скончался он в окружении супруги, детей и внуков, не дожив всего месяц до своего 90-летнего юбилея.
Джо Джексон наиболее известен как музыкальный менеджер группы The Jackson 5, состоявшей из его сыновей. Как позже рассказывал Майкл Джексон, отец нещадно порол их перед репетициями, и такая суровая дисциплина наложила свой отпечаток на дальнейшую карьеру короля поп-музыки. Майкл Джексон и его сестра Джанет Джексон получили наибольшую известность как сольные исполнители, менеджером которых являлся Джозеф Джексон.
Всего у «Большого папы» было 11 детей. Один из них умер в младенчестве, а все остальные стали профессиональными музыкантами. В 2014 году Джозеф Джексон был включен в Зал славы ритм-н-блюза, пишет Lenta.ru.
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