Вера Брежнева вывела формулу чудесного отпуска

Бывшая солистка "ВИА Гры" Вера Брежнева свой отдых проводит в Италии. Певица, судя по публикациям в соцсетях, ведет исключительно здоровый образ жизни. Вера правильно питается, много гуляет и пешком, и на велосипеде.

На одной из фотографий Брежнева позирует как раз на двухколесном виде транспорта. На ней одеты черный топ и светлые шорты, дополняют образ черные солнцезащитные очки. "В отпуске в Италии только ПП (Паста-Пицца), хорошее настроение и спорт", – сообщила Вера.

"Красотка по-итальянски!" – тут же откликнулись поклонники. Кто-то пошутил: "В Италии еще и РМО (рыба, мясо, овощи) есть".