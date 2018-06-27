Дарью Мороз просят вернуться в прежний образ
27 июня 2018, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]
Недавно популярная актриса Дарья Мороз опубликовала архивную фотографию, где она запечатлена с элегантным каре и вьющимися волосами. Года два назад женщина сменила прическу на более короткую.
Нельзя сказать, что тогда поклонники актрисы однозначно приняли новый облик любимицы, но со временем как-то привыкли. Но после публикации архивного фото многие стали требовать вернуть прежний образ, начали сравнивать Дарью с Марлен Дитрих и убеждать, что стиль 30-х годов Мороз очень идет, сообщает teleprogramma.pro.
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