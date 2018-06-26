«Еще одна Бузова», теперь запеть решила Волочкова и записала песню

Кажется, что о славе популярных музыкальных исполнителей мечтаю все подряд. Удивительно, но многие считают, то для этого вовсе не нужно даже уметь петь. И популярность таких звезд как Ольга Бузова служит тому подтверждение. В России поют все – актеры, телеведущие, стилисты, жены и дочери чиновников и бизнесменов. К этой компании «поющих» решила присоединиться и балерина Анастасия Волочкова. Она анонсировала выход своей песни.

«А мы с Юрой (Юрий Гончар - прим. редакции) записали песню! Скоро порадуем и приятно удивим вас результатом. Пока не могу сказать, что это за произведение», - написала она на своей странице в социальной сети. И сразу же, наученная горьким опытом общения со своей жадной до скандалов аудиторией, закрыла возможность комментирования поста.

Но это не остановило подписчиков, наиболее буйные фанаты стали комментировать предстоящее событие на собственных страницах. Фолловеры настроены скептически, они убеждены, что со своими данными танцовщица может повторить карьерный взлет разве что Ольги Бузовой, зарабатывая популярность скандалами, а вовсе не вокалом.