Наталья Штурм решила подсластить наш проигрыш Уругваю. Она разделась

Все по-разному болеют на футбольных матчах и по-разному поддерживают болельщиков, расстроенных поражением своих команд. Певица Наталья Штурм решила подсластить горькую пилюлю проигрыша россиян Уругваю своими пикантными фотографиями.

«Чтоб не расстраивались за футбол, я вам радость в пост. Пришла в бар, где все смотрят футбол и болеют за... Уругвай. Это очень неприятно, когда все хлопают, кричат и радуются, что забили в "твои" ворота. Я выдержала только первый тайм и скорее к вам, мои любимчики, утешать вас не словом, а делом», - написала звезда.

Делом и утешила. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, где она позирует топлес на фоне океана. Надо сказать, что большинство оценило смелость певицы, которая уже не первый раз демонтсрирует себя в довольно пикантном виде, и желание порадовать своих подписчиков мужского пола. Но многие все же отметили, что сниматься голой в ее возрасте, а певице 51 год, это уже верх неприличия.

«Опять голая. Ну надо возраст уже достойно принимать», «Слава Волочковой ей покоя не дает», «У мужчин прям слюни до колена потекли. Лучше бы на своих женщин смотрели, а не на ту, у которой старческие комплексы на всеобщее обозрение!», - написали пользователи в комментариях.