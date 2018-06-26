Яна Рудковская чуть не подралась с Натальей Якимчик на футбольном матче

Музыкальный продюсер и по совместительству жена Евгения Плющенко Яна Рудковская едва не подралась со своей давней подругой моделью Натальей Якимчик на футбольном матче. Дело в том, что блондинки болели за разные команды.

Дамы приехали на стадион Лужники чтобы поддержать команды. Модель – сборную Франции, а вот продюсер болела за команду Дании. Как написала супруга известного фигуриста в социальной сети, из-за этого они едва не поссорились, и даже чуть не подрались во время игры. К счастью для знаменитостей, их давняя дружба не полегла на футбольном поле.

«На матче Франция – Дания нет такого жаркого футбола, как ожидалось. Был риск нам снова поссорится… чуть не подрались, но так как себя не проявила ни одна, ни другая команда, а моя шапочка произвела фурор на трибунах, мы мирно заканчиваем смотреть игру и дружим дальше», - написала Яна Рудковская в Instagram.

«Этих шапок как гуталину. Если бы вы во фраке пришли…», «Яна креативно выглядит! Вторая перепутала место, то ли дача-огород, то ли ночной клуб в Монако», «Вот если бы подрались, было бы круче! А так...», - написали пользователи в комментариях.