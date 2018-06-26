"Я сомневаюсь в его здоровье",экс-жена Казаченко просит признать его невменяемым

Экс-супруга популярного исполнителя 90-х Вадима Казаченко Ольга Мартынова заявила в телеэфре, что ее супруг психически не здоров. Она подала иск в суд, чтобы провести независимую психиатрическую экспертизу и признать певца невменяемым.

«Я сомневаюсь в его психическом здоровье, неоднократно его друзья об этом говорили, даже его директор, но, к сожалению, повлиять на это не может никто, кроме меня. Потому что я являюсь его законной супругой и только я могу заявить о том, что возможно, у него проблемы со здоровьем. И на сегодняшний день я подала иск в суд", – заявила Ольга в программе «Пусть говорят».

Бывшую жену телезвезды поддержал и певец Андрей Ковалев. По его словам, «это уже не тот Казаченко», которого мы помним и любим. Он порекомендовал Вадиму держаться подальше от его семьи, пообещав «выбить ему зубы и переломать руки и ноги».

Против своего бывшего зятя настроена и теща Казаченко, она считает, что певец не имел права называть адрес, где живет ее семья. «Если хоть один волос упадет с головы моего ребенка, или моего внука, ответственность за это будет нести Вадим. Если он будет признан душевнобольным, я считаю, что это будет лучший для него исход», – пригрозила Наталья Мартынова.