Видео Галкина, как снимать отдых, чтоб завидовали, становится хитом
26 июня 2018, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]
Шоумен Максим Галкин постоянно радует своих подписчиков Инстаграм роликами о своих любимых детях и жене. Новый ролик Галкина - рекомендация, как снять образцовое видео с летнего отдыха. Ролик только за несколько часов набрал под миллион просмотров.
Звездное семейство отдыхает на Кипре. Галкин предложил снять видео так, чтобы все завидовали. В первую очередь шоумен, стоя в море, посоветовал, как выбрать плавки. Свои плавки он раскритиковал. А потом переоделся и расхвалил новые трусы для купания.
Вот так он советовал: "Для идеального ролика нужны не короткие плавки для купания, а шорты, так как некоторые люди могут осудить человека за слишком откровенный костюм для купания. Если вы не уверены в своем животе, если чудом, после съеденных четырех бутербродов на ночь, у вас не появились кубики, то не стоит снимать майку". По совету Макса, надо прикинуться, "типа вы сгорели".
Подписчики в восторге от нового ролика мужа Аллы Пугачевой.
Максим опубликовал фото отдыхающей супруги:
Алла Борисовна в блузке с длинным рукавом. Спряталась от солнца. Дочь Пугачевой и Галкина Лиза ранее объяснила маме пользу купания в море для здоровья.
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