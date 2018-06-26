Видео Галкина, как снимать отдых, чтоб завидовали, становится хитом

Шоумен Максим Галкин постоянно радует своих подписчиков Инстаграм роликами о своих любимых детях и жене. Новый ролик Галкина - рекомендация, как снять образцовое видео с летнего отдыха. Ролик только за несколько часов набрал под миллион просмотров. Алла Пугачева опубликовала видео, как дочка Лиза дает ей совет по здоровью

Звездное семейство отдыхает на Кипре. Галкин предложил снять видео так, чтобы все завидовали. В первую очередь шоумен, стоя в море, посоветовал, как выбрать плавки. Свои плавки он раскритиковал. А потом переоделся и расхвалил новые трусы для купания.

Вот так он советовал: "Для идеального ролика нужны не короткие плавки для купания, а шорты, так как некоторые люди могут осудить человека за слишком откровенный костюм для купания. Если вы не уверены в своем животе, если чудом, после съеденных четырех бутербродов на ночь, у вас не появились кубики, то не стоит снимать майку". По совету Макса, надо прикинуться, "типа вы сгорели".

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)26 Июн 2018 в 2:48 PDT

Подписчики в восторге от нового ролика мужа Аллы Пугачевой.

Максим опубликовал фото отдыхающей супруги:

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)24 Июн 2018 в 2:57 PDT

Алла Борисовна в блузке с длинным рукавом. Спряталась от солнца. Дочь Пугачевой и Галкина Лиза ранее объяснила маме пользу купания в море для здоровья.