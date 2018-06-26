На певицу Ольгу Орлову "набросились" из-за золотой медали сына
26 июня 2018, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Ольга Орлова подверглась жестким нападкам из-за золотой медали сына. 17-летний Артем на днях с отличием закончил школу, о чем артистка сообщила на своей страничке в соцсети.
Недоброжелатели сразу начали комментировать публикацию и утверждать, что медаль "куплена" знаменитой матерью. Ольга не смогла сдержаться и заявила, что подобные домысли – это "полная чушь", передает "7 Дней".
Сам Артем подчеркнул, что добился успешного окончания школы исключительно путем собственных усилий. Он добавил, что самостоятельно сдал Единый госэкзамен и получил довольно высокие результаты – 91 балл по русскому языку и 84 балла по профильному предмету.
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