Известная российская певица Ольга Орлова подверглась жестким нападкам из-за золотой медали сына. 17-летний Артем на днях с отличием закончил школу, о чем артистка сообщила на своей страничке в соцсети.

Недоброжелатели сразу начали комментировать публикацию и утверждать, что медаль "куплена" знаменитой матерью. Ольга не смогла сдержаться и заявила, что подобные домысли – это "полная чушь", передает "7 Дней".

Сам Артем подчеркнул, что добился успешного окончания школы исключительно путем собственных усилий. Он добавил, что самостоятельно сдал Единый госэкзамен и получил довольно высокие результаты – 91 балл по русскому языку и 84 балла по профильному предмету.