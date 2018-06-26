Анастасия Волочкова сообщила, что ее бывший возлюбленный страдал алкоголизмом

Известная российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее бывший возлюбленный Михаил выпивал. Артистка долгое время скрывала истинные причины разрыва с мужчиной, с которым хотела связать жизнь.

Танцовщица признавалась, что ее не слишком волнует небольшой заработок программиста Михаила, однако поклонники подозревали, что влюбленные расстались именно из-за материальных проблем.

На днях сестра бывшего жениха Волочковой опубликовала на своей страничке снимок брата и написала, что он заскучал. Анастасия не смогла остаться в стороне и написала в комментариях, что Михаил не ценит добро. Она добавила, что вся семья мужчины жила в ее доме, но при этом он позволял себе напиваться. Балерина посоветовала программисту оставаться человеком хотя бы по отношению к той женщине, которая всем его родственникам дарила любовь, тепло и уют, передает "СтарХит".