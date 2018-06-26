Дмитрий Шепелев уговорил сына завести собаку

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками радостной новостью. Он наконец-то смог исполнить давнюю мечту детства и завести собаку, хотя его сын Платон был не в восторге от этой идеи.

«В общем, мы купили собаку. Я очень хотел, а Платон поначалу не очень. «Покупай, но ухаживать за ней будешь сам!» Характер, да?! Потом смягчился: «Ладно, давай заведем, но убирать за ней я не буду!» На самом деле, конечно, он рад собаке и хочет быть ее хозяином. И я рад, потому что мне нравится, когда дети растут с домашним животным. У меня в детстве собаки не было», - рассказал Дмитрий Шепелев с своем инстаграме.

«Первый раз в жизни я пошел гулять со щенком, когда мне было 28 лет. Ощущение, как от нетерпения он натягивает поводок, чтобы скорей сорваться и умчаться, счастье бежать за ним по траве, подбадривать «Ищи!», а потом, испугавшись, что пропадет, кричать «Ко мне!», мыть его потом с шампунем и гладить, когда он спит, а лапы бегут во сне – я запомнил этот день на всю жизнь», - поделился ведущий своими эмоциями.

Нового члена семьи Шепелевых назвали Лу. Подписчиков позабавил тот момент, что отцу пришлось уговаривать сына завести собаку, тогда как обычно все происходит наоборот, пишет «Телепрограмма».