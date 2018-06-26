Актрису Марию Миронову ограбили в центре Москвы

Известную российскую актрису в минувший понедельник, 25 июня, ограбили в самом центре Москвы. Согласно последней информации, бандиты похитили деньги у артистки театра и кино Марии Мироновой.

На своей страничке в социальной сети Instagam знаменитость сообщила, что ограбление произошло накануне на Садовом кольце. Она порекомендовала всем своим подписчикам быть максимально бдительными, однако не уточнила, что именно у нее похитили.

В интервью изданию "СтарХит" Мария подчеркнула, что произошла кража "в довольно крупном размере" и добавила, что уже обратилась в ОВД "Арбат".