Актрису Марию Миронову ограбили в центре Москвы
26 июня 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
Известную российскую актрису в минувший понедельник, 25 июня, ограбили в самом центре Москвы. Согласно последней информации, бандиты похитили деньги у артистки театра и кино Марии Мироновой.
На своей страничке в социальной сети Instagam знаменитость сообщила, что ограбление произошло накануне на Садовом кольце. Она порекомендовала всем своим подписчикам быть максимально бдительными, однако не уточнила, что именно у нее похитили.
В интервью изданию "СтарХит" Мария подчеркнула, что произошла кража "в довольно крупном размере" и добавила, что уже обратилась в ОВД "Арбат".
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес