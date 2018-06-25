Поклонники в сети обсуждают новые губы Марии Порошиной

В сети поклонники актрисы Марии Порошиной обсуждают ее губы. Ох уж эти губы "уточкой". Многие девушки мечтают о пухлых губах. Мода на такие губы пошла от звезды Голливуда Анджелины Джоли. Поклонники Марии Порошиной, опубликовавшей в Instagram фото с пухлыми губами, решили, что актриса сделала пластическую операцию.

Мария сфотографировалась в гримерке. Актриса готовится к выходу на сцену. Порошиной накрутили волосы. И пока прическа формируется, визажисты взялись за макияж. Актриса пока не в отпуске, работает. "Работать!!! Не Отдыдыхать!", - подписала она фото (орфография сохранена).

Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)23 Июн 2018 в 1:55 PDT

"Накучаравленная, подкачанная", - заметили в комментариях. (орфография сохранена).

Многие думают, что губы "уточкой" можно сделать только с помощью уколов красоты. А вот и нет. У визажистов есть секреты, как нарисовать губки так, чтобы они казались пухленькими. А в сети тоже можно подрисовать что хочешь, девушки знают о приеме "duck face" .

Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)19 Июн 2018 в 4:26 PDT

Кстати, в таком образе Марию Порошину сравнили с легендарной Мэрилин Монро. У 44-летней Марии Порошиной четыре дочки. Выглядит она всегда изумительно. После рождения четвертого ребенка Порошина поправилась. Подруга и коллега Наталья Антонова тогда призвала актрису срочно приводить себя в порядок.

Понятно, что для актрисы - ее лицо и фигура - важны для работы. Есть такие актрисы, которые готовы перекроить лицо и тело, чтобы получить роль. Но, говорят, Порошина еще не обращалась к пластическим хирургам.