Муж Гузеевой уехал отдыхать с другой женщиной

Муж актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой ресторатор Игорь Бухаров уехал отдыхать с другой женщиной. СМИ пестрят заголовками, что Гузеева с супругом разъехались. Ведущая программы "Давай поженимся" частенько рассказывает о своей семье, о муже, о маме. Лариса Гузеева раскрыла секрет своего счастья

Гузеева очень любит свою маму Альбину, которая живет с ней, заботится о ней, высказывает слова благодарности за поддержку в жизни. "МАМОЧКА,спасибо за ЖИЗНЬ! Ты моё счастье, моя радость, мой покой, моя защита. Всё что у меня есть- твоими молитвами", - так поздравила актриса маму с днем рождения в мае.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)22 Май 2018 в 2:31 PDT

Оказалось, что другая женщина, с которой Игорь Бухаров уехал в Болгарию - его теща. У пары имеется недвижимость в Болгарии - апартаменты у моря. Ларисе хочется, чтобы ее мама погрелась на солнце, покупалась в море. А сама она не устала, и не хочет в отпуск. "Я люблю холодное лето", - писала Гузеева в соцсети.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)9 Июн 2018 в 7:50 PDT

Новые фото, которые опубликовала Лариса Гузеева в соцсети, посвящены дочери. Актриса не нарадуется, какой красавицей стала ее девочка.