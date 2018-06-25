Ирина Салтыкова показала свое 52-летнее тело в бикини

На одном из опубликованных фото Ирина Салтыкова позирует лежа на шезлонге в ярко-розовом бикини и солнечных очках. Надо отметить, что в ее годы у Ирины роскошное тело, о чем и пишут в комментариях поклонники.

"Солнце совсем меня расслабило", - подписала снимок Ирина. Фанаты засыпали певицу комплиментами, отмечая, что она с годами становится только красивее.

Певица Ирина Салтыкова и её 30-летняя дочь Алиса выглядят как две сестрёнки. 5 мая Салтыковой старшей исполнилось 52 года. Ирина не скрывает свой возраст и очень гордится своей взрослой дочерью.