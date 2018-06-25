Кристина Асмус рассекретила почти всю свою жизнь
25 июня 2018, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра и кино Кристина Асмус очень осторожно рассказывает о себе и своей семье, но недавно рассекретила почти всю свою жизнь. Откровенничала супругу шоумена Гарика Харламова почему-то в ванной.
В последнее время ходят слухи о разладе в семье. Но Кристина рассказала только о себе.
Вот такие факты привела Асмус:
1. Я обожаю много есть, но постоянно сижу на строгих диетах
2. Я умею водить, но категорически не хочу за руль. Машина - мой офис, база отдыха, реп.зал..
3. В детстве я хотела стать ветеринаром
4. Я мастер спорта по спортивной гимнастике
5. Впервые я попробовала торт в 12 лет.
6. Я очень мерзлявая. По мне лучше +37, чем +17
7. В этом году я оканчиваю режиссёрский факультет.
8. Я никогда не красила свои волосы
9. Решительно не люблю ходить на каблуках
10. Когда я прыгаю в воду, я всегда зажимаю нос рукой.
(Орф. и пункт автора сохранены, прим).
Подписчики бросились комментировать все пункты признания Кристины. Оказывается, блондинки бывают натуральными. О неладах в семье стали подозревать, когда Кристина поздравила супруга с годовщиной свадьбы в соцсети.
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