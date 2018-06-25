Кристина Асмус рассекретила почти всю свою жизнь

Актриса театра и кино Кристина Асмус очень осторожно рассказывает о себе и своей семье, но недавно рассекретила почти всю свою жизнь. Откровенничала супругу шоумена Гарика Харламова почему-то в ванной.

В последнее время ходят слухи о разладе в семье. Но Кристина рассказала только о себе.

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)25 Июн 2018 в 6:15 PDT

Вот такие факты привела Асмус:

1. Я обожаю много есть, но постоянно сижу на строгих диетах

2. Я умею водить, но категорически не хочу за руль. Машина - мой офис, база отдыха, реп.зал..

3. В детстве я хотела стать ветеринаром

4. Я мастер спорта по спортивной гимнастике

5. Впервые я попробовала торт в 12 лет.

6. Я очень мерзлявая. По мне лучше +37, чем +17

7. В этом году я оканчиваю режиссёрский факультет.

8. Я никогда не красила свои волосы

9. Решительно не люблю ходить на каблуках

10. Когда я прыгаю в воду, я всегда зажимаю нос рукой.

(Орф. и пункт автора сохранены, прим).

Подписчики бросились комментировать все пункты признания Кристины. Оказывается, блондинки бывают натуральными. О неладах в семье стали подозревать, когда Кристина поздравила супруга с годовщиной свадьбы в соцсети.