Сергей Безруков перед рождением второго ребенка показал дочку Машу

Актер театра и кино, худрук Губернского театра Сергей Безруков тщательно скрывал свою личную жизнь, но перед рождением второго ребенка познакомил общественность со своей дочкой Машей. Супруга Сергея Безрукова режиссер Анна Матисон родит Машеньке братика или сестричку будущей осенью. Лариса Гузеева раскрыла секрет своего счастья

О том, что в семействе ожидается пополнение, как и в первый, так и во второй раз стало извстно на "Кинотавре" в Сочи.

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)24 Июн 2018 в 2:48 PDT



Дочке Безрукова и Матисон через нескрлько дней исполнится два года.У Безрукова масса работы. По его признанию, и съемки, и театр. Но он успевает и с Машенькой позаниматься - порисовать.

Актер выложил в Инстаграм фото с дочкой и подписал: "СЧАСТЬЕ СИДИТ РЯДОМ И РАСКРАШИВАЕТ КАРТИНКИ!!!!!!!! И в этом смысл жизни!!!!! И в этом СЧАСТЬЕ!!!!!!! Чего и всем желаю,Дорогие мои, Хорррршие!". Большинство поклонников решили, что девочка - копия своей мамы.

Лариса Гузеева детей уже вырастила. По словам актрисы, дети - самое большое счастье.