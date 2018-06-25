Шоумена Ревву заподозрили в плагиате
25 июня 2018, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]
Не успел известный шоумен Александр Ревва даже снять клип на новую песню, как на него подали в суд за нарушение авторских прав. Певец-пародист из Сочи утверждает, что Ревва своровал песню у него.
Начинающий певец-пародист из Сочи Руслан Кагарманов утверждает, что написал песню «Чика» еще два года назад, затем выложил свое произведение на просторы интернета. А недавно услышал исковерканную песню в исполнении Александра Реввы.
«На данный момент мою песню переделали, исковеркали и сделали ее просто беспонтово», - жалуется Кагарманов.
Ревва, в свою очередь, заподозрил земляка в желании попиариться за его счет.
«Если парень хочет как-то там пиара, то у меня на самом деле хватит популярности всем. Хотите, дам вам?», - недоумевает Ревва.
Тем не менее, Руслан Кагарманов уже подал в суд на Александра Ревву за нарушение авторских прав. Первое судебное заседание по этому делу состоится в середине июля, сообщает НТВ.
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