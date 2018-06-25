Звезда сериала "Кухня" рассказала, как после родов сбросила 15 килограммов
25 июня 2018, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда сериала "Кухня" рассказала, как ей удалось сбросить 15 килограммов после родов. Недавно актриса продемонстрировала снимки с отдыха на Бали, где отчетливо видно ее стройное и подтянутое тело.
Речь идет о Марии Горбань, которая в ходе беременности набрала полтора десятка лишних килограммов. Знаменитость призналась, что похудеть смогла при помощи отсутствия времени на еду в плотном рабочем графике, передает "7 Дней".
Актриса также сообщила, что начала больше двигаться и заниматься пилатесом. Мария не стала отрицать, что у нее очень хорошая генетика и все женщины в ее семье стройные, однако это отнюдь не повод забывать о правильном питании и тренировках.
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